Исправить java script

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Сайт bilet-z.ru

В левом столбце реализован скрипт с выпадающей подсказкой.

Работает так:

При нажатии на кнопку "+" подсказка видна, при нажатии на "-" подсказка не видна.

Скрипт работает в IE, Opera, Safari.

Нужно, что бы скрипт заработал в Firefox.

Java
17 лет назад
vaddeg
Вадим 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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