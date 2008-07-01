Всем привет! Нужно установить на сайт систему CMS Drupal, и настроить её согласно ТЗ. ("Социальная сеть", многопользовательский блог aKa habr). Тематика сети - моя родная Украина, так что особенно буду ...
Используя PHP 5 создать Web 2.0 среду
Постановка задачи
Основная задача – используя PHP 5 создать Web 2.0 среду, позволяющую работать с виджетами (мини-приложениями) стандарта UWA (http://dev.netvibes.com/doc/uwa_specification). Аналогичные среды - NetVibes, iGoogle, Live! и т.д. Среда должна 100% соответствовать стандарту UWA, и в т.ч. должна иметь стандартный (UWA) API для размещения хранящихся на сервере виджетов на других ресурсах.
Требуется обеспечить полную поддержку работы в следующих браузерах: Firefox 2+, MSIE 6, MSIE 7+ Opera 9.0+, Safari 2+
Основой для копирования принимается ресурс NetVibes.com. Данный текст описывает функциональное поведение всех основных элементов, без подробной технической детализации. Все основные элементы, не имеющие детального описания в ТЗ (в случае если таковые есть) мы принимаем по умолчанию "как в NetVibes". Элементы, которые не имеют такой однозначной трактовки - мы > согласовываем отдельно по ходу работ.
всё остальное и фото в ТЗ что прикрепил.
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