Написать и прикрутить модуль оплаты WebMoney (webmoney.ru) к биллингу Хостинга (whmcs.com) Demo версия биллинга http://whmcs.com/demo.php ICQ 411007 [email protected]
Настройка Drupal на сайте согласно ТЗ
Всем привет!
Нужно установить на сайт систему CMS Drupal, и настроить её согласно ТЗ.
("Социальная сеть", многопользовательский блог aKa habr).
Тематика сети - моя родная Украина, так что особенно буду рад увидеть предложения
Украинских фрилансеров.
Заявки фрилансеров
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