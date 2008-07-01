Настройка Drupal на сайте согласно ТЗ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок308 просмотров

Всем привет!

Нужно установить на сайт систему CMS Drupal, и настроить её согласно ТЗ.

("Социальная сеть", многопользовательский блог aKa habr).

Тематика сети - моя родная Украина, так что особенно буду рад увидеть предложения

Украинских фрилансеров.

Drupal
17 лет назад
Frodo_Baggins
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров