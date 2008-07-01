Необходимо сделать JAVA скрипт, который заносил бы информацию с номером партнера в cookes. Пример: При переходе по ссылке, например: http://www.volgasell.ru/?partner=29296 , этот номер или любой другой, сохранялся бы в браузере ...
Требуется скрипт сайта
Требуется скрипт сайта www.freeviral.com или подобный ему.
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