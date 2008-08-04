Необходимо сделать JAVA скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок473 просмотра

Необходимо сделать JAVA скрипт, который заносил бы информацию с номером партнера в cookes.

Пример:

При переходе по ссылке, например:

http://www.volgasell.ru/?partner=29296 , этот номер или любой другой, сохранялся бы в браузере пользователя.

И при оплате товара, передавался бы в ссылку оплаты товара, например:

www.oplata.info/asp/pay_wm.asp?id_d=355909&agent=29296&curr=WMZ

И при каждой последующей покупки любого другого товара, номер партнера сохранялся…

Пример работы такого скрипта можете посмотреть на сайте:

http://digiseller.net/?partner=29296

Java
17 лет назад
AmtellGroup
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
Ответсветнный исполнитель, прислушивается к требованиям клиента, выполняет все четко и в сроки...Приятен в общении. Быстро. Качественно. Ответственно. Думаю будем постоянно сотрудничать. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

neznika
Павел 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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