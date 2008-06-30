Движок и CMS

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Закрыт22 заявки314 просмотров

Необходимо создать сайт - каталог продукции, с возможнностью сортировки товаров и добавления новых.

Детальное т3 позже.

Интересует только програмирование. Желательно smarty+mysql

Указывайте примерные цены.

MySQL
17 лет назад
_scout_
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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