Модуль "Опрос" ASP.NET + SQL + JavaScript

Требуется создать модуль "Опрос", который можно встроить на любой сайт через JavaScript вставку кода, как например встраивются ролики с youtube на любой странице.

Дизайн будет предоставлен, его надо будет сверстать.

Рассматривается вариант азработки на ASP.NET исключительно.

Срок сдачи 8 июля 14 часов.

Оплата наличными (Москва) или по денежному переводу CONTACT.