Работа с флеш картой на сайте

Суть вот в чем - это карта, которая позволяет просмотреть регионы на карте и при клике на какой-то из них сайт переходит на урл типа

http://89.248.238.59:20680/resources/territory/districts/moskovskaya/index.wbp

мне собственно надо 2 вещи -

1) чтобы он редиректил вместо этого на http://89.248.238.59:20680/background/bg-places/regions/moskovskaya/

2) в FF почему то карта очень маленькая- надо чтоб она была хотябы 400-500px по ширине

Флеш файлы карты вышлю.

Пишите предложения с ценой и сроками. Нужно ОЧЕНЬ срочно, максимум 2 дня (до вторника).