Работа с флеш картой на сайте

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Завершен5 заявок228 просмотров

Суть вот в чем - это карта, которая позволяет просмотреть регионы на карте и при клике на какой-то из них сайт переходит на урл типа

http://89.248.238.59:20680/resources/territory/districts/moskovskaya/index.wbp

мне собственно надо 2 вещи -

1) чтобы он редиректил вместо этого на http://89.248.238.59:20680/background/bg-places/regions/moskovskaya/

2) в FF почему то карта очень маленькая- надо чтоб она была хотябы 400-500px по ширине

Флеш файлы карты вышлю.

Пишите предложения с ценой и сроками. Нужно ОЧЕНЬ срочно, максимум 2 дня (до вторника).

17 лет назад
beser
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

astra_l
38 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$10
3 дня
Работа сделана предельно оперативно, точно и четко. В следующий раз обязательно обращусь к именно этому фрилансеру. Всем рекомендую!
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astra_l
38 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад