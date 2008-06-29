Программирование коммьюинити

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно спрограммировать проект по сложности типа habrahabr.ru.

Верстка есть, дизайн есть. Лучше на друпале или типа того. Примерные цены присылайте. всем спасибо.

17 лет назад
joeeeee
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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