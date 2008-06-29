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Создать редирект
Нужно создать страничку, которая при попадании на нее посетителей будет моментально редиректить их на нужный урл и одновременно открывать еще одно окно браузера с другим урл.
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