Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо: есть: создаёться псевдо ссылка которая забита в базеданных.Она "сжирает" очень много памяти ...
Граббер новостей по ключевым словам - php
Граббер новостей по ключевым словам - пхп
Искать новости надо на http://news.search.yahoo.com/search/?p=KEYWORD&c=yahoo_news&fr=sfp&ei=UTF-8&x=wrt
KEYWORD - ключевое слово из списка в keywords.txt
Граббер должен работать раз в день (cron) и проводить поиск по-каждому ключевому слову.
Когда граббер находит статью и если та статья не-была раньше использована, то добавить её на сайт.
Все сохранять в обычных текстовых файлах, не надо БД.
На главной странице будет список статей с
1. Название статьи
2. Первые 300 букв.
3. Ссылка на полную статью (сохраненную на сервере) в таком формате:
/Ключевое_Слово-Название_Статьи-ID/
(надо .htaccess rewrite сделать)
На странице статьи, каждое ключевое слово должно стать линком на главную страницу сайта.
! перевод сделаю через MoneyGram
! учитывайте, что если хотите предоплату, комиссия за ваш счет.
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