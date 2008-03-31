Граббер новостей по ключевым словам - php

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Закрыт9 заявок274 просмотра

Граббер новостей по ключевым словам - пхп

Искать новости надо на http://news.search.yahoo.com/search/?p=KEYWORD&c=yahoo_news&fr=sfp&ei=UTF-8&x=wrt

KEYWORD - ключевое слово из списка в keywords.txt

Граббер должен работать раз в день (cron) и проводить поиск по-каждому ключевому слову.

Когда граббер находит статью и если та статья не-была раньше использована, то добавить её на сайт.

Все сохранять в обычных текстовых файлах, не надо БД.

На главной странице будет список статей с

1. Название статьи

2. Первые 300 букв.

3. Ссылка на полную статью (сохраненную на сервере) в таком формате:

/Ключевое_Слово-Название_Статьи-ID/

(надо .htaccess rewrite сделать)

На странице статьи, каждое ключевое слово должно стать линком на главную страницу сайта.

! перевод сделаю через MoneyGram

! учитывайте, что если хотите предоплату, комиссия за ваш счет.

PHP
17 лет назад
alexlavr
Alex Lavr 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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