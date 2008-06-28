Доработка проекта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Для доделывания проекта нужен программист ПХП/Mysql/Zend Framework. Работы на день, оплата хорошая. Движок городского портала, написан на Zend Framework.

Об оплате можно договорится.

Подробность можно обсудить через аську 477494627.

p.s оплата после сдачи проекта. Если все закончите быстро, обещаю премию плюс постоянные заказы при желание.

MySQLPHP
17 лет назад
Myster-Liberty
Иван Ревенко 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

metvill
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

metvill
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад