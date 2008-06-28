Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо: есть: создаёться псевдо ссылка которая забита в базеданных.Она "сжирает" очень много памяти ...
Доработка проекта
Для доделывания проекта нужен программист ПХП/Mysql/Zend Framework. Работы на день, оплата хорошая. Движок городского портала, написан на Zend Framework.
Об оплате можно договорится.
Подробность можно обсудить через аську 477494627.
p.s оплата после сдачи проекта. Если все закончите быстро, обещаю премию плюс постоянные заказы при желание.
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