Модуль оплаты через карточки VISA для Virtuemart

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Нужен модуль оплаты для Virtuemart, который позволит проводить оплату через карточку VISA , MASTERCART,

сайт на JOOMLA.

оплата нужна через Украинские отделения "РайффайзенБанк Аваль".

Joomla
17 лет назад
Valentinio
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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