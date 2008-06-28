Всем привет, нужен парсер выдачи яндекса

например скрипт будет парсить все ссылки на сайты при например запросе Россия

складывать и выводить в 2х форматах, точный урл как в выдаче Я и просто обрезанный урл на главную страницу

Бюджет 5уе

icq 214215609