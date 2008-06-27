Требуется скрипт и сервис отправки смс от чужого имени, обязательно наличии росийских операторов: Билайн, мегафон (все регионы), МТС, tele2, skylink если возможно то без оплаты они отправлялись, если нет то ладно. ...
Убрать баги после переноса сайта
После переноса сайта на другой хостинг перестал работать Main.php
Вероятно, что просто где-то не совпадают пути.
Надо поправить ситуацию.
За подробным описанием проблемы и прочим велкам в icq.
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