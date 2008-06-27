Убрать баги после переноса сайта

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Закрыт1 заявка139 просмотров

После переноса сайта на другой хостинг перестал работать Main.php

Вероятно, что просто где-то не совпадают пути.

Надо поправить ситуацию.

За подробным описанием проблемы и прочим велкам в icq.

17 лет назад
ab02
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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