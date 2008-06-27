Защита для MoreMont

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

С первого для открытия люди стали накручивать клики. И вот я пришёл к выводу сделать защиту от накрутки кликов. Я знаю это возможно. Сайт на котором можно посмотреть наш попап http:// a-varez . ru ,сам сайт http:// moremont . ru.

17 лет назад
lollik
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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