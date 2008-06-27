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Защита для MoreMont
С первого для открытия люди стали накручивать клики. И вот я пришёл к выводу сделать защиту от накрутки кликов. Я знаю это возможно. Сайт на котором можно посмотреть наш попап http:// a-varez . ru ,сам сайт http:// moremont . ru.
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