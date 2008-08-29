Анимирование баннера

Требуется анимация баннера.

Макет в прикреплении.

Суть в том, что будет 3 разных фона-подложки, которые нужно сменять + должно что-то происходить с логотипом и надписью.

Нужен разработчик только из Украины.

Предложите пожалуйста красивую анимацию. Пример "красивой анимации" - http://www.casino-flamingo.com.ua/ (эта флешка к теме не относится, но служит как пример)

Также укажите ваши цены и сроки выполнения.

Спасибо.