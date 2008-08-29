Анимирование баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок355 просмотров

Требуется анимация баннера.

Макет в прикреплении.

Суть в том, что будет 3 разных фона-подложки, которые нужно сменять + должно что-то происходить с логотипом и надписью.

Нужен разработчик только из Украины.

Предложите пожалуйста красивую анимацию. Пример "красивой анимации" - http://www.casino-flamingo.com.ua/ (эта флешка к теме не относится, но служит как пример)

Также укажите ваши цены и сроки выполнения.

Спасибо.

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$100
Очень хороший исполнитель, быстро и качественно исполняет работу, предлагает свое профессиональное видение. Спасибо.
Рекомендую всем, отличный заказчик! Дает четкие задания, приятная в общении. Оплату произвела сразу после сдачи проекта. Буду рад сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад