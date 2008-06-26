Создать сайт, состоящий из 28 страниц

$2800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт60 заявок935 просмотров

Компании, работающей на локальном рынке (Россия) так и с Европейскими заказчиками, требуется удаленная команда опытных программистов. Основная специализация — разработка корпоративных сайтов и интранетов на PHP/MySQL.

Задача: создать сайт, состоящий из 28 страниц. Структура дизайна отличается, в основном, только на центральной и внутренней страницах. Сайт должен управляться при помощи CMS.

Срок выполнения: до 1 месяца.

В случае успешного выполнения проекта, готовы предложить долгосрочное сотрудничество.

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Всем спасибо за предложения. Исполнитель выбран.

MySQLPHP
17 лет назад
altgis
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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