Есть сайтв buson.ru с возможностью подключение сайтов к мультикассе на сайте есть техническая документация необходимо подключить сайт http://www.bux.buson.ru для приема средств через мульти кассу buson.ru так чтобы любой пользователь мог пополнить свой ...
Создать сайт, состоящий из 28 страниц
Компании, работающей на локальном рынке (Россия) так и с Европейскими заказчиками, требуется удаленная команда опытных программистов. Основная специализация — разработка корпоративных сайтов и интранетов на PHP/MySQL.
Задача: создать сайт, состоящий из 28 страниц. Структура дизайна отличается, в основном, только на центральной и внутренней страницах. Сайт должен управляться при помощи CMS.
Срок выполнения: до 1 месяца.
В случае успешного выполнения проекта, готовы предложить долгосрочное сотрудничество.
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Всем спасибо за предложения. Исполнитель выбран.
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