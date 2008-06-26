Разработка модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки155 просмотров

На постоянную удаленную абту ищется ВЕБ-программист для сотрудничества.

Работа со стандартными пакетами open-source, доработка кода по запросу и т.п.

Требуется наличие навыков работы с шаблонами, хорошее знание ООП, аккуратность в работе.

Желательно хорошо знать PHP5, JS (DOM, AJAX), иметь опыт работы с HTML/CSS

ПОРТФОЛИО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Оставляйте ваши контакты.

AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
17 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров