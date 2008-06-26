Требуется программист из Москвы для создания шаблона под Битрикс на основе макета+ перенос всего сайта на другой хостинг. Временный адрес сайта : http://podarok.ru.senator.mtw.ru/ Оплата: договорная.
Разработка ситемы онлайн тестирования
Необходимо разработать систему онлайн тестирования слушателей курсов повышения квалификации.
1. Описание работы системы.
Пользователь вводит логин и пароль, попадает на страничку с его персональными данными. Выбирает доступное на текущую дату тестирование. Начинается тестирование. В случайном порядке из 300 доступных по данной дисциплине вопросов формируется выборка из 30 вопросов. Эти вопросы последовательно предъявляются пользователю. По окончании тестирования пользователь видит результаты теста: оценка, количество вопросов, количество верных-не верных ответов, общее время, затраченное на прохождение тестирования, среднее врямя, затраченное на один вопрос. Также пользователь имеет возможность ознакомиться и распечатать протокол тестирования, где по каждому вопросу будут указаны ответ данный пользователем и верный ответ (если его ответ был не верный).
2. Примерная структура системы.
Администраторская часть
Клиентская часть
База тестов
База пользователей
База результатов тестирования
3. Необходимо обеспечить следующие возможности системы:
реализацию системы через веб-интерфейс средствами HTML, CSS, JavaScript/Ajax, PHP, MySQL
ввод в систему новых тестов путем чтения из *.doc - файла;
4 типа вопросов - открытые, закрытые, на последовательность, на соответствие;
возможность ограничения как общего времени тестирования, так и времени ответа на один вопрос;
регулирование строгости оценки;
статистическй учет процента пользователей, ответивших верно|не верно на данный конкретный вопрос с целью определения уровня сложности этого вопроса;
ведение графика тестирований как для групп слушателей, так и для индивидуальных пользователей;
предоставление доступа к тестированиям в соответствии с установленным графиком;
ведение отчетности о результатах тестирования как по группам слушателей так и по индивидуальным пользователям;
возможность выбора форм отчетности о результатах тестирования (протокол, групповая или индивидуальная ведомость, по всем/одной/нескольким дисциплинам).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать сайт на пхп с хтмл генерациейЗавершен17 лет назад
- $15
ТЗ в приложении. Скрипты простые - поэтому бюджет 15 у.е.Завершен17 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно создать с нуля сайт stavim.net ( по адресу- простенький пример ) Детали http://stavim.net/TZ.doc Предоплату не предлагать так как она по частям. Разделить можно на ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Нужны программисты-фрилансеры с опытом работы над порталами. Реализация: ASP/ASP+ и MS SQL-сервер или PHP и MySQL, Ajax. Рассматриваю портфолио с указанием работ и цен за проект/или этапы работы. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно перенести информацию из форума steadyelevation.net/index.php?act=forum в phpbbВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно код окна которое появляется при нажатии на кнопку допустим кнопка "заказать", пользователь жмет на нее и появляется окно на аяксе(не надо открывать новую страницу с сторокой ввода адресса и тд, надо имено окно) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Существует торрент-трекер на основе форумного движка phpbb. Мучают проблемы с очень долгой генерацией страниц форума (по 20-30 сек.). Найти причину и устранить.Завершен17 лет назад
- $10
Требуется небольшая консультация по работе с php и ssi. Оставляйте ваш номер ICQ.Закрыт17 лет назад
Вкратце...мне надо сделать, чтоб к моему магазину могли подключаться другие продавцы и добавлять свой товар, назависимо друг от друга (чтоб у каждого был свой кабинет). Подробности в ТЗ. Интересует СТОИМОСТЬ и СРОКИ исполнения. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад