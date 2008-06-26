Разработка ситемы онлайн тестирования

Необходимо разработать систему онлайн тестирования слушателей курсов повышения квалификации.

1. Описание работы системы.

Пользователь вводит логин и пароль, попадает на страничку с его персональными данными. Выбирает доступное на текущую дату тестирование. Начинается тестирование. В случайном порядке из 300 доступных по данной дисциплине вопросов формируется выборка из 30 вопросов. Эти вопросы последовательно предъявляются пользователю. По окончании тестирования пользователь видит результаты теста: оценка, количество вопросов, количество верных-не верных ответов, общее время, затраченное на прохождение тестирования, среднее врямя, затраченное на один вопрос. Также пользователь имеет возможность ознакомиться и распечатать протокол тестирования, где по каждому вопросу будут указаны ответ данный пользователем и верный ответ (если его ответ был не верный).

2. Примерная структура системы.

Администраторская часть

Клиентская часть

База тестов

База пользователей

База результатов тестирования

3. Необходимо обеспечить следующие возможности системы:

реализацию системы через веб-интерфейс средствами HTML, CSS, JavaScript/Ajax, PHP, MySQL

ввод в систему новых тестов путем чтения из *.doc - файла;

4 типа вопросов - открытые, закрытые, на последовательность, на соответствие;

возможность ограничения как общего времени тестирования, так и времени ответа на один вопрос;

регулирование строгости оценки;

статистическй учет процента пользователей, ответивших верно|не верно на данный конкретный вопрос с целью определения уровня сложности этого вопроса;

ведение графика тестирований как для групп слушателей, так и для индивидуальных пользователей;

предоставление доступа к тестированиям в соответствии с установленным графиком;

ведение отчетности о результатах тестирования как по группам слушателей так и по индивидуальным пользователям;

возможность выбора форм отчетности о результатах тестирования (протокол, групповая или индивидуальная ведомость, по всем/одной/нескольким дисциплинам).