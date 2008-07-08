Оптимизация работы форума-трекера

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Завершен3 заявки204 просмотра

Существует торрент-трекер на основе форумного движка phpbb. Мучают проблемы с очень долгой генерацией страниц форума (по 20-30 сек.). Найти причину и устранить.

17 лет назад
motoMac
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Очень доволен. Проблему искали несколько месяцев, а azsoft нашел и устранил ее за пару дней. Действительно профессионал.
Спасибо. Получил деньги.

Заявки фрилансеров

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад