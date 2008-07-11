Создание игры на ява скрипт

Требуется создать игру на java скрипт: УГАДАЙ СЛОВО. Подобие «Поле чудес» на ОРТ. Программа выбирает случайное слово из списка и на табло открывает первую и последнюю букву (также совпадающие буквы в слове). Игрок нажимая на буквы (алфавит даётся в виде кнопок с обозначением букв) должен угадать слово. Я уже видел такую игру но вся проблема в том, что нужно создать подобную игру на удмуртском языке. В удмуртском алфавите 38 букв. Дополнительно к русским: буквы с двумя точками на верху – ж, з, и, о, ч. Необходимо, чтобы без установки удмуртского шрифта на компьютер можно было бы играть. Выход вижу только один: делать буквы в виде картинок. Pic1 – А, Pic2 – Б и т.д.

Тогда в списке спрятанных угадываемых слов будут наборы gif-картинок. Например, слово арбуз – Pic1, Pic17 Pic2 Pic21 Pic9 и т.д. Кнопки с буквами должны быть с эффектом нажатия. Угадал слово +1 очко, не угадал – 1 очко.

(Вот здесь: http://serem.ru/todkyl.htm эта игра на удмуртском языке но без включения слов с буквами с двумя точками на верху.)