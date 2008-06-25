Программинг сайта с Google Map API

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Закрыт4 заявки246 просмотров

Добрый день

Нужно сделать сайт ( Практически как http://www.goodfuel.ru/ только сообщения о плохих заправках должны проходить предворительную модерацию )

Т.е. пользователь должен отправлять информацию о AЗC http://www.goodfuel.ru/node/add/azs

либо находить АЗС, либо ставить значек на карте.

И соответственно должна быть карта заправок http://www.goodfuel.ru/map/node

тут кусок кода http://flashday.ru/work/bretish_petrolium_1.html

вся инфа по Google Map API с исходниками:

http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/documentation/examples/index.html

Просто нужно генерить KML как тут http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=69906&topic=11364

и цеплять ее картой как тут http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=80200&topic=11364

Какието вещи там реализованы на AJAX

Сам сайт лучше сделать на СMS типа Joomla

Дизайн сайта будет вечером

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AJAXHTMLJoomlaNode.js
17 лет назад
flashday
Валерий 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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