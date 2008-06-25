Есть задача по данным пользователя рассчитать площадь кровли. Пользователь должен на графике примерно расставить точки как выглядит раскрой. Установить размеры. (См.рис1) (Пользователь не знает углы, только размеры сторон) Срипт должен ...
Программинг сайта с Google Map API
Добрый день
Нужно сделать сайт ( Практически как http://www.goodfuel.ru/ только сообщения о плохих заправках должны проходить предворительную модерацию )
Т.е. пользователь должен отправлять информацию о AЗC http://www.goodfuel.ru/node/add/azs
либо находить АЗС, либо ставить значек на карте.
И соответственно должна быть карта заправок http://www.goodfuel.ru/map/node
тут кусок кода http://flashday.ru/work/bretish_petrolium_1.html
вся инфа по Google Map API с исходниками:
http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/documentation/examples/index.html
Просто нужно генерить KML как тут http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=69906&topic=11364
и цеплять ее картой как тут http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=80200&topic=11364
Какието вещи там реализованы на AJAX
Сам сайт лучше сделать на СMS типа Joomla
Дизайн сайта будет вечером
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