Переработка модулей для Gallery2

Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ZIP архиве". От разработчика требуется:

1. Добавить дополнительные поля свойств к элементам корзины (размер, тип бумаги и т.д.) и форму данных заказчика.

2. Изменить модуль загрузки в ZIP (изменить структуру загружаемого архива, место, куда он грузится (на сервер), добавить внесение записей о заказе в БД MySql).

3. Незначительно изменить дизайн некоторых элементов (дизайн и HTML будет создан, например, кнопки вместо select и т.д.).

От вас предложения с оценками стоимости и сроков.