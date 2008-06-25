Всем добрый день, ищу вменяемого РНР программиста (не браться и сваливать за 2 дня до сдачи двухнедельной работы), задач хватит на долгое сотрудничество, в основном разработки под CMS DLE. Поточные задачи: ...
Переработка модулей для Gallery2
Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ZIP архиве". От разработчика требуется:
1. Добавить дополнительные поля свойств к элементам корзины (размер, тип бумаги и т.д.) и форму данных заказчика.
2. Изменить модуль загрузки в ZIP (изменить структуру загружаемого архива, место, куда он грузится (на сервер), добавить внесение записей о заказе в БД MySql).
3. Незначительно изменить дизайн некоторых элементов (дизайн и HTML будет создан, например, кнопки вместо select и т.д.).
От вас предложения с оценками стоимости и сроков.
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