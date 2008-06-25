СМС уведомления

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта.

Суть:

1) Вводим несколько урлов.

2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или долго нет ответа сервера, либо на сайте ошибка(например, "невозможно соединиться с базой MySQL"), то скрипт отсылает СМС.

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Пожалуйста указывайте сроки и цены.

MySQL
17 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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