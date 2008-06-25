Создание скрипта собирающего информацию с определенных ресурсов в интернете и добовляюших на на определенные сайты по тематике.
СМС уведомления
Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта.
Суть:
1) Вводим несколько урлов.
2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или долго нет ответа сервера, либо на сайте ошибка(например, "невозможно соединиться с базой MySQL"), то скрипт отсылает СМС.
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Пожалуйста указывайте сроки и цены.
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