Презентация РА ("продвинутое" слайдшоу)

ЗАДАЧА: создать презентационный ролик длительностью 30-40 сек.

ТЕМА: презентация Рекламного Агентства (РА), специализирующегося в области нефти и газа.

За образец взять ролик http://multiplexx.ru/work/bank.html.

Некоторые ключевые моменты:

1. Внешне слайд должен быть похож на слайд ролика-образца. Тоесть быть чем-то средним между фото

(иметь достаточно фотореалистичное качество) и иллюстрацией (некоторые объекты и люди упрощены для

большего контраста).

2. Длительность показа каждого слайда должна быть 4-6 секунд. В некоторых случаях допускается

длительность 2-3 сек, если слайд промежуточный и не несет "сложного" сообщения, для "прочтения"

которого нужно больше времени.

3. Переход между слайдами осуществляется 2-3-мя разными несложными и неброскими (плавными) эффектами.

4. Во время показа слайда объекты на нем периодически ненавязчиво обращают на себя внимание. На

примере ролика образца: сияние, мигание и блики.

5. В большинстве кадров (в идеале - в каждом) должна присутствовать символика рекламируемого РА

(логотип или просто название).

6. Ролик будет состоять из 2-3 кадров с образом "заказчика", 2-3 кадров с образом "нефтяника" и

3-4 промежуточных "связующих" кадров.

7. Ролик ориентирован на корректное отображение на разрешениях 1024х768 и выше. В случае более

высокого разрешения, ролик центрируется по вертикали и горизонтали, а пространство вокруг заполняется

фоном (просто черным или градиентом, в зависимости от утвежденого макета).

8. Ролик запускается с главной страницы сайта. Открывается в текущем окне броузера и после

проигрывания перенаправляет пользователя на внутреннюю страницу сайта.

СЦЕНАРИЙ

Основное сообщение, которое нужно донести до зрителя: прийдя в рекламное агентство N клиент получает широкий спектр услуг (присутствие на выставках, директ-мейл, буклеты, печатная продукция и т.д.) которые

прорабатываются по огромной базе серъезных заказчиков. В результате чего клиент получает интересные

предложения от заказчиков.

"Клиент" - приятный подтянутый человек 25-35 лет.

"Нефтяник" - заказчик, который в итоге заказывает продукцию у "клиента" благодаря услугам РА.

В ролике присутствие РА не должно особо выделяться, в идеале должны присутствовать только логотип или

название, но можно использовать и скажем девушек-секретарш.

ВАЖНО: хотя конечно "заказчик" связан с пустыней, морем, вышками и т.д., он НЕ ДОЛЖЕН быть изображен в

каске или еще каких-нибудь рабочих одеждах. Это человек в дорогих часах, красивой машине, он толст и

вальяжен (возможно, немного разочарован). "Клиент" весел и оптимистичен, но не должен смеяться как на

комендийном шоу.

На протяжении ролика нужно показать процесс от заказа услуги "клиентом" до финального подписания

договора с "заказчиком". Конкретные сцены можете описать сами (возможно у Вас уже есть подходящие слайды

или наработки).

Краткий примерный сценарий такой:

1. заказ услуги (на слайде "клиент", символика РА)

...

в промежуточных кадрах демострация присутствия абстрактной продукции "клиента" на выставках, на фоне

вышек в пустыне, в море, демонстрация расылаемых писем или другие рекламные акции. "Заказчик" в дорогом

офисе. возможно на фоне за окном оффиса сдание нефтяной компании.

...

N. Подписание договора, рукопожатие или другой символ "заключения сделки" или получения ожидаемого

результата "клиентом".

По большому счету это будет "продвинутое" слайд-шоу. Основная работа: подобрать подходящие изображения в

фотобанках и составить набор слайдов соотвественно сценарию. Скорее всего потребуется монтаж отдельных

кадров из нескольких фото. Все зависит от "удачности" подбора исходных картинок в фотобанках. Если

картинки для ролика нужно будет приобрести -- это оплачивается отдельно.

ПО ЦЕНЕ И СРОКАМ: сверхсрочности нет, но в идеале вложиться в 5-10 дней. Бюджет не $200-300 и я уверен

человек, который за это возьмется, укажет вменяемую сумму.