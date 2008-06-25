Требуется подготовить на автомате файл для расчета стоимости продвижения.

1. Создаем экселевский файл

2. Создаем кол-во разделов на одном листе для заполнения (шаблонных) в соответствии с кол-вом слов

для подбора

3. Обращаемся к выдаче Яндекса и выбираем по 10 первых сайтов для каждого слова,

заносим их в соответствующие ячейки

4. Обращаемся к Директу - статистике слов - и выбираем оттуда кол-во запросов для каждого слова,

заносим их в соответствующие ячейки

5. На этом листе в конце или на новом делаем результирующую таблицу (все формулы есть).