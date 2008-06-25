Flash панель показания новостей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

Задание:

Необходимо запрограммировать flash на вывод главной новости и доп. видео новостей

Готовые элементы:

• Фон для flash

• Кнопки

• XML файлов с форматом данных

Сценарий работы:

1. Запуск загрузки XML файлов (главных и видео новостей)

2. Отображение 1 главной новости

1. Показать большую картинку

2. Поверх левого листа внизу поместить на полупрозрачной панели

название

3. Ниже анонс

4. Все область картинки, анонса сделать ссылкой

5. Справа добавить 3 элемента (картинку название и ссылку на них)

6. Постоянно сменять левую сторону из 5 новостей по очереди (эффект

смены не обязателен)

7. Цикличное выполнение

Рекомендации:

Flash можно использовать 9 но желательно по младше.

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17 лет назад
Sapio
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Замечательный работодатель, одно из самых четких ТЗ и очень точные поправки к ТЗ в процессе разработки, работать одно удовольствие.Своевременная оплата.Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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