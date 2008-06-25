Серверный скрипт, выполняющий кодирование введенной строки в MD5 PHP 4, оплата WMZ
Flash панель показания новостей
Задание:
Необходимо запрограммировать flash на вывод главной новости и доп. видео новостей
Готовые элементы:
• Фон для flash
• Кнопки
• XML файлов с форматом данных
Сценарий работы:
1. Запуск загрузки XML файлов (главных и видео новостей)
2. Отображение 1 главной новости
1. Показать большую картинку
2. Поверх левого листа внизу поместить на полупрозрачной панели
название
3. Ниже анонс
4. Все область картинки, анонса сделать ссылкой
5. Справа добавить 3 элемента (картинку название и ссылку на них)
6. Постоянно сменять левую сторону из 5 новостей по очереди (эффект
смены не обязателен)
7. Цикличное выполнение
Рекомендации:
Flash можно использовать 9 но желательно по младше.
Писать на email [email protected]
Выбранный исполнитель
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