Перевод регистра (+?)

На входе - текст в textarea либо файл, загружаемый на хост в виде zip архива.

Далее указываем что делать с текстом.

На выходе соотв. либо текст в textarea либо зип-файл, который просится сохраниться пользователю на машину.

Для textarea лимит символов задается в самом php файле. Для архива соотв. тоже.

PHP4, оплата традиционно - WMZ