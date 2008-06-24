Редизайн простого флеш чата

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Добавить часть функций! изменять фоны шрифты значки внешний вид, окошки и т.д.

Это подраздел большого програмного обеспечения... второстепенной важности...

Сделав основу нового внешнего вида необходимо будет менять некоторые элементы дизайна и фона для размещения на других сайтах! Итого 2 клона, то есть 3 аналогичных флэша

Повторяюсь редактировать существующий!

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

Kostil
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$90

Заявки фрилансеров

Kostil
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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