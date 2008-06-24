Сделать информер - бегущая строка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок179 просмотров

Нужен Информер - Бегущая строка.

Образец - http://www.informer.ru/recommend.shtml

Cnews - RBC

Без графики - просто фон и текст.

Бюджет - обсуждается.

17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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