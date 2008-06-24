Серверный скрипт, выполняющий кодирование введенной строки в MD5 PHP 4, оплата WMZ
Сделать информер - бегущая строка
Нужен Информер - Бегущая строка.
Образец - http://www.informer.ru/recommend.shtml
Cnews - RBC
Без графики - просто фон и текст.
Бюджет - обсуждается.
Заявки фрилансеров
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