Сделать RSS

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Завершен6 заявок229 просмотров

Мне нужнен RSS канал для http://nv86.ru/news/?pid=18

Можете сделать скрипт или yahoo pipe?

Укажите сколько нужно времени и денег

17 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vlasrv
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vlasrv
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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