Нужно сделать скрипт, собирающий информацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок262 просмотра

Создание скрипта собирающего информацию с определенных ресурсов в интернете и добовляюших на на определенные сайты по тематике.

16 лет назад
egorov142
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

smallsoft
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

smallsoft
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад