Серверный скрипт, выполняющий кодирование введенной строки в MD5 PHP 4, оплата WMZ
Поставить базу новостей на DLE
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 исполнителейЗавершен17 лет назад
- $50
Небходимо написать небольшой модуль для ДЛЕ 6.x-7.x Суть модуля сообщю при переписке! Обязательным условием явлется выплнение работы по небольшому договору и возможность восить изменения/дополнени в готовый модуль! (доплата соответственно!) ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Требуется подготовить на автомате файл для расчета стоимости продвижения. 1. Создаем экселевский файл 2. Создаем кол-во разделов на одном листе для заполнения (шаблонных) в соответствии с кол-вом слов ...Закрыт17 лет назад
Мне нужнен RSS канал для http://nv86.ru/news/?pid=18 Можете сделать скрипт или yahoo pipe? Укажите сколько нужно времени и денегЗавершен17 лет назад
- $100
Задание: Необходимо запрограммировать flash на вывод главной новости и доп. видео новостей Готовые элементы: • Фон для flash • Кнопки • XML файлов с форматом данных ...Закрыт17 лет назад
- $100
Нужен Информер - Бегущая строка. Образец - http://www.informer.ru/recommend.shtml Cnews - RBC Без графики - просто фон и текст. Бюджет - обсуждается.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $90
Добавить часть функций! изменять фоны шрифты значки внешний вид, окошки и т.д. Это подраздел большого програмного обеспечения... второстепенной важности... Сделав основу нового внешнего вида необходимо будет менять некоторые элементы дизайна и фона для ...Закрыт17 лет назад
На входе - текст в textarea либо файл, загружаемый на хост в виде zip архива. Далее указываем что делать с текстом. На выходе соотв. либо текст в textarea либо зип-файл, который просится сохраниться ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен17 лет назад
Серверный скрипт, выполняющий разворот введенной строки (Hello world > dlrow olleH) PHP 4, оплата WMZВеб-программирование5 исполнителейЗавершен17 лет назад
Приветствую всех. Требуется установить flash-галерею. Особенности: — полная русификация — на страницах расположены превьюшки, по 25 штук (размер их как на http://www.formula1.com/gallery/race/2008/794/) — разбивка на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад