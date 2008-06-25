Руссификация темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки194 просмотра

Необходимо русифицировать тему, и выкинуть из нее весь ненужный мусор, чтобы быстрее работала и повыкидывать всяческие левые ссылки.

17 лет назад
mucerato
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

g-prime
Игорь 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$10
Игорь просто потрясный человек. Мало того что я получил то за что заплатил, я получил массу положительных эмоций от столько качественного профессионализма и беспрекословного выполнения поставленных задач. Я в восторге, спасибо за качественную работу! От всей душу советую обращаться именно к этому фрилансеру. Игорь мастер своего дела!

Заявки фрилансеров

g-prime
Игорь 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад