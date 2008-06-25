Руссификация темы

Игорь просто потрясный человек. Мало того что я получил то за что заплатил, я получил массу положительных эмоций от столько качественного профессионализма и беспрекословного выполнения поставленных задач. Я в восторге, спасибо за качественную работу! От всей душу советую обращаться именно к этому фрилансеру. Игорь мастер своего дела!