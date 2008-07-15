Приватный проект для MW_Studio (интеграция форума)

1. Создание интеграции Shop-Script Premium 1.24 и vBulletin 3.7.1.

2. Двухсторонняя интеграция (тоесть двухсторонняя регистрация)

3. Общий профиль покупателя (магазин+форум)

4. Создание общей авторизации магазин+форум (то есть запись в кукисах)

5. Восстановление пароля в любом скрипте.

6. Возможность в магазине поставить блок «последние сообщения с форума»

7. Возможность в магазине в товарах вешать кнопку на форум «Обсудить на форуме», чтоб автоматически на форуме создавалась тема с именем товара и его описанием.

8. По возможности: все настройки производиться в админке магазина, включая вид отображения блока, поста на форуме и ссылки на форум.