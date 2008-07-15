Создание скрипта собирающего информацию с определенных ресурсов в интернете и добовляюших на на определенные сайты по тематике.
Приватный проект для MW_Studio (интеграция форума)
1. Создание интеграции Shop-Script Premium 1.24 и vBulletin 3.7.1.
2. Двухсторонняя интеграция (тоесть двухсторонняя регистрация)
3. Общий профиль покупателя (магазин+форум)
4. Создание общей авторизации магазин+форум (то есть запись в кукисах)
5. Восстановление пароля в любом скрипте.
6. Возможность в магазине поставить блок «последние сообщения с форума»
7. Возможность в магазине в товарах вешать кнопку на форум «Обсудить на форуме», чтоб автоматически на форуме создавалась тема с именем товара и его описанием.
8. По возможности: все настройки производиться в админке магазина, включая вид отображения блока, поста на форуме и ссылки на форум.
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