CRM Движок

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок274 просмотра

Требуется на Web написать CRM систему.

Система уже существует но не дописана...реализовали на 1С. Так что при желании можно ее посмотреть...

17 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров