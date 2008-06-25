Сайт о технике и электронике

Приглашаются к участию в стартапе разработчики, преимущественно PHP, знакомые с WordPress и MySQL. Что планируется: хотим сделать всеобъемлющий сайт о технике и электронных устройствах: от сотовых телефонов до домашних кинотеатров. Что-то вроде engadget.com, но кроме новостей (которые будут генерировать в том числе сами посетители), будет также еще каталог устройств (также добавляемые посетителями) и социалка (личный профиль, устройства пользователя, его рейтинг в системе и пр.)

Кроме того, рассмотрим предложение о покупке готового движка с подходящим функционалом.

Пишите на [email protected]. В письме укажите опыт работы и ссылки на портфолио (только серьезные работы).