Создание скрипта собирающего информацию с определенных ресурсов в интернете и добовляюших на на определенные сайты по тематике.
Сайт о технике и электронике
Приглашаются к участию в стартапе разработчики, преимущественно PHP, знакомые с WordPress и MySQL. Что планируется: хотим сделать всеобъемлющий сайт о технике и электронных устройствах: от сотовых телефонов до домашних кинотеатров. Что-то вроде engadget.com, но кроме новостей (которые будут генерировать в том числе сами посетители), будет также еще каталог устройств (также добавляемые посетителями) и социалка (личный профиль, устройства пользователя, его рейтинг в системе и пр.)
Кроме того, рассмотрим предложение о покупке готового движка с подходящим функционалом.
Пишите на [email protected]. В письме укажите опыт работы и ссылки на портфолио (только серьезные работы).
Заявки фрилансеров
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