Отправка sms

Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта.

Суть:

1) Вводим несколько урлов.

2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или долго нет ответа сервера, либо на сайте ошибка(например, "невозможно соединиться с базой MySQL"), то скрипт отсылает СМС.

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сроки, цена,

и по движкам

CRM Движок

ребуется на Web написать CRM систему.

Система уже существует но не дописана...реализовали на 1С. Так что при желании можно ее посмотреть...

писать тут... оставляйте свои контакты.