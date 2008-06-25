Отправка sms

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта.

Суть:

1) Вводим несколько урлов.

2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или долго нет ответа сервера, либо на сайте ошибка(например, "невозможно соединиться с базой MySQL"), то скрипт отсылает СМС.

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сроки, цена,

и по движкам

CRM Движок

ребуется на Web написать CRM систему.

Система уже существует но не дописана...реализовали на 1С. Так что при желании можно ее посмотреть...

писать тут... оставляйте свои контакты.

MySQL
17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

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