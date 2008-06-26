У меня есть некий продукт(ПО), который обладает набором функций. Я продаю это продукт, но некоторым клиентам не нужны все функции, поэтому они постоянно спрашивают сколько будет стоить мой продукт без определённого набора функцйи. Так вот чтобы избежать таких вопросов со стороны клиентов, мне нужен калькулятор цен. Чтобы клинет выбирал те функции которые ему и в соответсвие с его выбором, изменялась цена продукта. Все эта инфа потом должна уходить на email.