Калькулятор цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок251 просмотр

У меня есть некий продукт(ПО), который обладает набором функций. Я продаю это продукт, но некоторым клиентам не нужны все функции, поэтому они постоянно спрашивают сколько будет стоить мой продукт без определённого набора функцйи. Так вот чтобы избежать таких вопросов со стороны клиентов, мне нужен калькулятор цен. Чтобы клинет выбирал те функции которые ему и в соответсвие с его выбором, изменялась цена продукта. Все эта инфа потом должна уходить на email.

17 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 минут назад
17 лет назад
$50
3 дня
C таким профессионаом своего дела я ещё не встречался ещё никогда неверное! Работа выполнена на 5 с + и в срок, даже раньше!
Все прошло отлично, приятный человек Рекомендую!!!

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ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 минут назад
17 лет назад
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