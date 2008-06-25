Создание скрипта собирающего информацию с определенных ресурсов в интернете и добовляюших на на определенные сайты по тематике.
Ряд проектов для PHP программистов
Всем добрый день, ищу вменяемого РНР программиста (не браться и сваливать за 2 дня до сдачи двухнедельной работы), задач хватит на долгое сотрудничество, в основном разработки под CMS DLE.
Поточные задачи:
-игра (бюджет определен - 50$, ТЗ по запросу, детали лично)
-граббер курсов НБУ
-расширенный каталог
+в дальнейшем все проекты будут ещё дорабатываться, поэтому хочу найти одного "адекватного", ответственного исполнителя!
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