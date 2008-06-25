Срочно - сегодня нужна шапка с меню во флеше. подробности при переписке
Нужна красивая флешка
Исправить флэшь!
Нужно сделать красивый флэшь (срочно)!!!
http://www.gmpr.ru/ - Самый первый кадр Заливка полосы (это тот элемент который нам отсюда нужен)
Нам нужно, чтобы на фоне (по макету понятно на каком) появлялись буквы, которые на представленном макете, чтобы эти буквы были читаемы! Прилагаю фотографию ковша.
Все должно быть очень красочно. Флэшка должна быть очень маленькая и приятная она будет на каждой странице сайта. Буквы должны красочно появляться и сверкать! как будто они из металла!
Цену не ломить!
Жду ваших предложений!
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