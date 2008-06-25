Разработка модуля для XT:Commerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Требуется для интернет-магазина на XTCommerce разработать модуль начисления покупателям платы за обслуживание (handling) в зависимости от группы пользователей и стоимости покупки. Плата за обслуживание должна выводится в корзине, при оформлении заказа и в письмах.

17 лет назад
Michigan
Михаил 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переработка модулей для Gallery2

    Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ...

    HTMLMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ряд проектов для PHP программистов

    Всем добрый день, ищу вменяемого РНР программиста (не браться и сваливать за 2 дня до сдачи двухнедельной работы), задач хватит на долгое сотрудничество, в основном разработки под CMS DLE. Поточные задачи: ...

    DLEPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Встраиваемая ajax-корзина в любой сайт

    $100

    Суть такова. имеем сайт lyapko.ru , ( около 20 товаров). имеем любой другой сайт. где есть статьи..и просто описание товаров.. требуется по желанию ( если захочу)- на какой либо товар привесить небольшой ...

    AJAXMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Калькулятор цен

    У меня есть некий продукт(ПО), который обладает набором функций. Я продаю это продукт, но некоторым клиентам не нужны все функции, поэтому они постоянно спрашивают сколько будет стоить мой продукт без определённого набора функцйи. Так вот ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Отправка sms

    Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта. Суть: 1) Вводим несколько урлов. 2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CRM Движок

    $1000

    Требуется на Web написать CRM систему. Система уже существует но не дописана...реализовали на 1С. Так что при желании можно ее посмотреть...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт о технике и электронике

    $10000

    Приглашаются к участию в стартапе разработчики, преимущественно PHP, знакомые с WordPress и MySQL. Что планируется: хотим сделать всеобъемлющий сайт о технике и электронных устройствах: от сотовых телефонов до домашних кинотеатров. Что-то вроде engadget.com, но кроме ...

    MySQLPHPWordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • СМС уведомления

    Требуется написание скрипта, который будет отсылать СМС уведомления при ошибках на сайте или недоступности сайта. Суть: 1) Вводим несколько урлов. 2) Скрипт конектится к каждому урлу и если сайт не доступен или ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Презентация РА ("продвинутое" слайдшоу)

    $1000

    ЗАДАЧА: создать презентационный ролик длительностью 30-40 сек. ТЕМА: презентация Рекламного Агентства (РА), специализирующегося в области нефти и газа. За образец взять ролик http://multiplexx.ru/work/bank.html. Некоторые ключевые ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад