Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ...
Нужно Качественно и за разумные деньги (flash)
Нужно Качественно и за разумные деньги (flash)
лайт-программа (возможно, flash), позволяющая в 3d спланировать квартиру, чтобы иметь представление и площади и планировке квартиры (в программе 3d макеты квартир с набором стандартной мебели, которую пользователь может раасставлять по своему желанию).
Пишите сюда либо в личку . Объязательно указывайте сроки и цены.
Без них предложения не расматриваю
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