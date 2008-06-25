Расчет площади поверхности

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок322 просмотра

Есть задача по данным пользователя рассчитать площадь кровли.

Пользователь должен на графике примерно расставить точки как выглядит раскрой. Установить размеры. (См.рис1)

(Пользователь не знает углы, только размеры сторон)

Срипт должен рассчитать необходимую площадь _кровли_ (не фигуры!) (см.рис.2.)

Ширина кровли одинаковая, высота любая по факту фигуры (рис.2)

Рис1 - http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2776249.html

Рис2 - http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/2776260.html

icq 202201

Срок выполнения 7 дней

HTML
17 лет назад
delaf
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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