Модуль "Дерево" на asp.net (C#) + ajax

Необходимо разработать отдельный модуль для сайта на asp.net (C#) + AJAX. (С "чистого листа", без интеграции в проект).

Основная часть модуля - treeview, данные для которого динамически подгружаются из SQL Server'а без перезагрузки страницы и поле, в которое данные также подгружаются без перезагрузки страницы.

Версия ТЗ - 0.9., возможна незначительная доработка по согласованию с разработчиком.

Разработчику необходимо достаточно сводобно владеть asp.net 2.0., AJAX.

Господа, указывайте пожалуйста в общих чертах, каким образом вы планируете реализовывать задачу.