Сделать форму обратной связи на сайте

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Завершен12 заявок234 просмотра

Сюда нужно прикрутить фидбэк http://www.promecologiya.com.ua/contact/

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Отправлятся должно на мыло, скажу какое.

Сколько?

17 лет назад
WKF
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

static-l
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Очень приятно работать с человеком знающим своё дело! Быстро, качественно и за разумную цену! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

static-l
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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