Парсер данных с рейтинга сайтов

1 часть: Необходимо создать скрипт, который берет данные о всех сайтах из определенной категории одного известного рейтинга.

Данные о сайте, которые нужно заполучить:

- адрес

- открыта ли статистика сайта (берется прямо из этого рейтинга)

Далее сформировать таблицу с названием категории рейтинга и с полученными данными.

2 часть: скрипт, который будет пробегаться по полученным сайтам и искать на главной и одной-двух внутренних страницах определенную последовательность слов (для всех одна и та же). Если она присутствует на любой из проверенных страниц, то дописываем её в бд.