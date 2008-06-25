U mena est sajt i sistema obu4enija online. Sej4as eto vse postroeno na adminke bitrix. Mne nuzhno firma s bolshim shtatom rabotnikov 4to bi v blizhajshie sroki peredelat dodelat sistemu. V kradce ludi zahodat na ...
Парсер данных с рейтинга сайтов
1 часть: Необходимо создать скрипт, который берет данные о всех сайтах из определенной категории одного известного рейтинга.
Данные о сайте, которые нужно заполучить:
- адрес
- открыта ли статистика сайта (берется прямо из этого рейтинга)
Далее сформировать таблицу с названием категории рейтинга и с полученными данными.
2 часть: скрипт, который будет пробегаться по полученным сайтам и искать на главной и одной-двух внутренних страницах определенную последовательность слов (для всех одна и та же). Если она присутствует на любой из проверенных страниц, то дописываем её в бд.
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