Консультация по php и ssi

Вкратце...мне надо сделать, чтоб к моему магазину могли подключаться другие продавцы и добавлять свой товар, назависимо друг от друга (чтоб у каждого был свой кабинет). Подробности в ТЗ. Интересует СТОИМОСТЬ и СРОКИ исполнения. ...