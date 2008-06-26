Нужна доработка Shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Вкратце...мне надо сделать, чтоб к моему магазину могли подключаться другие продавцы и добавлять свой товар, назависимо друг от друга (чтоб у каждого был свой кабинет). Подробности в ТЗ.

Интересует СТОИМОСТЬ и СРОКИ исполнения. И не надо предлагать другие движки!

17 лет назад
andreevstroy
Ilia 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров